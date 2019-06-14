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РИА Новости

Кураторство поможет поднять уровень жизни в регионах, заявил Мутко

Вчера, 14:37
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкВиталий Мутко
Виталий Мутко
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Виталий Мутко. Архивное фото
ЭЛИСТА, 14 июн - РИА Новости. Десять российских регионов с низкими социально-экономическими показателями получили кураторов в правительстве РФ для того, чтобы выровнять ситуацию по уровню жизни в стране, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко во время визита в Элисту.
Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой.
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"Мы должны выровнить ситуацию по уровню жизни , условно, в Калмыкии и где-нибудь в Омске или Пензе", - сообщил журналистам Мутко.
Для каждого из 10 регионов будет разработана специальная программа, сообщил он.
Мутко заявил, что он сам будет "куратором над кураторами", а отвечать за Калмыкию будет глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
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Виталий МуткоРоссияЭкономика
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