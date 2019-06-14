Кураторство поможет поднять уровень жизни в регионах, заявил Мутко

ЭЛИСТА, 14 июн - РИА Новости. Десять российских регионов с низкими социально-экономическими показателями получили кураторов в правительстве РФ для того, чтобы выровнять ситуацию по уровню жизни в стране, заявил журналистам вице-премьер Виталий Мутко во время визита в Элисту.

Ранее стало известно, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство над регионами со слабой экономикой.

"Мы должны выровнить ситуацию по уровню жизни , условно, в Калмыкии и где-нибудь в Омске или Пензе", - сообщил журналистам Мутко.

Для каждого из 10 регионов будет разработана специальная программа, сообщил он.