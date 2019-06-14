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РИА Новости

В Росавтодоре заявили, что скоростной лимит пока не будет увеличен

Вчера, 14:34
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© РИА Новости / Нина ЗотинаТранспорт на дороге
Транспорт на дороге
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Разрабатываемый ГОСТ по возможности увеличения скоростного режима на ряде отрезков магистральных трасс в России до 130 километров в час носит рекомендательный характер и пока вводиться не будет, сообщил РИА Новости представитель Федерального дорожного агентства (Росавтодор).
"Что такое ГОСТ – это государственный стандарт, который формулирует требования государства к чему-то. В данном случае устанавливает свод правил по соблюдению требований безопасности дорожного движения при устройстве скоростных автомагистралей... (Документ) будет носить рекомендательный характер, принятие стандарта не означает, что на следующий день на всех федеральных трассах страны поменяются дорожные знаки на 130 км/ч", - разъяснил собеседник агентства.
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До этого ряд СМИ распространил информацию о вводе ГОСТа, который позволяет увеличить скоростной порог на магистральных трассах до 130 км/ч. Росавтодор при этом отмечает, что в вопросах повышения скоростного режима действует поступательно, работа организована при постоянном сотрудничестве с ГИБДД РФ.
"На сегодняшний момент по итогам проведенного совместно анализа подведомственной Росавтодору сети федеральных автомобильных дорог определено 44 участка трасс общей протяженностью более 1000 километров, на которых возможно повышение скоростного режима, из них на 17 участках (общей протяженностью 32 километра) – до 90 км/ч, на 27 участках (1044 километра) – до 110 км/ч. Каждый участок, где возможно повышение скоростного режима, нужно рассматривать индивидуально", - подчеркивает Росавтодор.
На данный момент разгоняться до 130 км/ч в России можно только на участках платных трасс, находящихся в ведении госкомпании "Автодор" - в частности, на отрезках М4 "Дон" и М11 "Москва - Санкт-Петербург".
Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 26 января 2018
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ГИБДД МВД РФРосавтодорМоскваРоссияОбщество
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