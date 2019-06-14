В подмосковном Реутове открылся центр "Мой бизнес"

"Задача этого проекта - объединить все услуги по поддержке предпринимательства и развитию бизнеса в месте, где предприниматель сможет решить любой вопрос, который возникает. Включая муниципальный, региональный, федеральный уровень, услуги частных организаций. С любой проблемой, которая есть, вы сможете прийти сюда и наша задача будет предпринимателю помочь", - сказал министр.