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РИА Новости
Новости Подмосковья

В подмосковном Реутове открылся центр "Мой бизнес"

Вчера, 14:29
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© Сайт администрации города Реутов Реутов
Реутов
© Сайт администрации города Реутов
РЕУТОВ (Московская обл), 14 июн - РИА Новости. Министр инвестиций и инноваций Московской области Михаил Ан открыл в Реутове центр "Мой бизнес", в котором предприниматели смогут по принципу "одного окна" получить все необходимые услуги для начала и ведения предпринимательской деятельности, передает корреспондент РИА Новости.

"Задача этого проекта - объединить все услуги по поддержке предпринимательства и развитию бизнеса в месте, где предприниматель сможет решить любой вопрос, который возникает. Включая муниципальный, региональный, федеральный уровень, услуги частных организаций. С любой проблемой, которая есть, вы сможете прийти сюда и наша задача будет предпринимателю помочь", - сказал министр.

В марте зампредседателя правительства Московской области Вадим Хромов сообщил, что пилотный проект по созданию центров "Мой бизнес" стартует в десяти муниципалитетах Подмосковья.
Первый центр "Мой бизнес" был открыт в начале июня в Коломне. Реутовский центр стал вторым.
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