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РИА Новости

Пожарный поезд помогает тушить горящий строительный рынок в Улан-Удэ

Вчера, 14:29
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© Фото : МЧС РоссииСтроительный рынок загорелся в Улан-Удэ, Республика Бурятия. 14 июня 2019
Строительный рынок загорелся в Улан-Удэ, Республика Бурятия. 14 июня 2019
© Фото : МЧС России
КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Локализации огня пока нет, пожарный поезд наряду с Ми-8 и спецтехникой привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Бурятии.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов. К тушению приступил вертолет Ми-8. В готовности находился пожарный поезд.
"Локализации пока нет. Пожарный поезд работает на тушении огня. Также горящий рынок тушат с вертолета и другая спецтехника", - сказала собеседница агентства.
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