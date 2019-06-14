Пожарный поезд помогает тушить горящий строительный рынок в Улан-Удэ

КРАСНОЯРСК, 14 июн - РИА Новости. Локализации огня пока нет, пожарный поезд наряду с Ми-8 и спецтехникой привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС Бурятии.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов. К тушению приступил вертолет Ми-8. В готовности находился пожарный поезд.