Суд признал победу экс-президента Армении Кочаряна по иску против СМИ

ЕРЕВАН, 14 июн – РИА Новости. Апелляционный суд Армении оставил в силе решение суда общей юрисдикции Еревана, удовлетворившего в январе иск бывшего президента Роберта Кочаряна против новостного сайта 1in.am о клевете, сообщила в пятницу пресс-секретарь команды адвокатов экс-главы государства Элен Аракелян.

Ставшие предметом судебного разбирательства статьи были опубликованы на сайте 1in.am летом 2018 года. В одной из них утверждается, что Кочарян якобы распорядился открыть огонь по участникам акций протеста в 2008 году, а также применить для их разгона запрещенные спецсредства. В судебном иске Кочаряна отмечалось, что содержащиеся в статьях сведения полностью лживы. Суд общей юрисдикции Еревана удовлетворил иск экс-президента и обязал новостной сайт 1in.am опубликовать опровержение информации, содержащейся в четырех статьях. Ответчик решение обжаловал.

"Апелляционный суд отклонил жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции",- написала Аракелян в Facebook

По ее словам, интернет-издание должно оповестить, что информация о Кочаряне в этих статьях не соответствует действительности и является клеветой, а также извиниться перед ним за обнародование и распространение клеветнических сведений, порочащих его честь и достоинство.

"Опровержение должно быть опубликовано в течение двух дней после вступления судебного решения в законную силу примерно в 9.00 (8.00 мск). Само решение суда вступит в силу через месяц с момент обнародования", - отметила пресс-секретарь. Она добавила, что суд также частично удовлетворил требование Кочаряна о компенсации за клевету, обязав ответчика выплатить истцу 400 тысяч драмов (836 долларов).

Специальная следственная служба 26 июля 2018 года предъявила Кочаряну обвинение в свержении конституционного строя в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 2008 года. Следствие обвиняет Кочаряна по статье "свержение конституционного строя". Экс-президенту вменяется также получение взятки в особо крупных размерах. Кочарян считает обвинения сфабрикованным политическим преследованием. В 2018 году Кочаряна дважды арестовывали. В мае Кочарян был освобожден под поручительство лидеров непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Позднее Аракелян сообщила, что суд приостановил производство по делу Кочаряна, оно направлено в Конституционный суд.