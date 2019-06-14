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РИА Новости

В Ярославле прошел гражданский форум "Третий сектор: перезагрузка"

Вчера, 14:29
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© Официальный портал органов государственной власти Ярославской областиУчастники XVII Гражданского форума Ярославской области "Третий сектор: перезагрузка"
Участники XVII Гражданского форума Ярославской области Третий сектор: перезагрузка
© Официальный портал органов государственной власти Ярославской области
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Ярославле состоялся 17-й гражданский форум Ярославской области "Третий сектор: перезагрузка" при участии членов общественных палат различного уровня, представителей органов власти, некоммерческих организаций, СМИ, экспертов и активных жителей региона, сообщается на сайте правительства Ярославской области.
Секции форума были посвящены практикам общественного контроля в Ярославской области, молодежной политике, поддержке НКО и изменениям их деятельности в связи с их включением в сферу оказания соцуслуг. Кроме того, присутствующие приняли участие в круглом столе комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, на котором обсудили работу университетов с некоммерческими организациями и деятельность в сфере добровольчества.
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"Сегодня на дискуссионных площадках участники форума смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах, озвучить предложения, реализация которых поможет сделать Ярославскую область еще более комфортной для жизни", – заявил на открытии форума губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Мероприятие посетили председатель комиссии по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Общественной палаты РФ Иосиф Дискин, председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Общественной палаты РФ Елена Тополева-Солдунова, член совета при Президенте России по развитию гражданских институтов и правам человека Российской Федерации Светлана Маковецкая, ректор ЯрГУ им. П.Г.Демидова Александр Русаков, директор АНО "Ресурсный центр поддержки некоммерческих организаций и гражданских инициатив" Елена Исаева.
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Дмитрий МироновОбщественная палата РФЯрославская областьОбщество
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