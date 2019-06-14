В Ярославле прошел гражданский форум "Третий сектор: перезагрузка"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Ярославле состоялся 17-й гражданский форум Ярославской области "Третий сектор: перезагрузка" при участии членов общественных палат различного уровня, представителей органов власти, некоммерческих организаций, СМИ, экспертов и активных жителей региона, сообщается на сайте правительства Ярославской области.

Секции форума были посвящены практикам общественного контроля в Ярославской области, молодежной политике, поддержке НКО и изменениям их деятельности в связи с их включением в сферу оказания соцуслуг. Кроме того, присутствующие приняли участие в круглом столе комиссии по развитию образования и науки Общественной палаты РФ, на котором обсудили работу университетов с некоммерческими организациями и деятельность в сфере добровольчества.

"Сегодня на дискуссионных площадках участники форума смогут обменяться опытом, рассказать о своих проектах, озвучить предложения, реализация которых поможет сделать Ярославскую область еще более комфортной для жизни", – заявил на открытии форума губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.