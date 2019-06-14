Площадь пожара на рынке в Улан-Удэ возросла до 1,8 тысячи "квадратов"

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов.

"В настоящее время остается гореть склад крепежных изделий с пристроенными складами, общая площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что вертолёт Ми-8 уже произвёл четыре слива воды на очаги пожара.