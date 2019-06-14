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РИА Новости

Площадь пожара на рынке в Улан-Удэ возросла до 1,8 тысячи "квадратов"

Вчера, 14:23
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© Фото : МЧС РоссииСтроительный рынок загорелся в Улан-Удэ, Республика Бурятия. 14 июня 2019
Строительный рынок загорелся в Улан-Удэ, Республика Бурятия. 14 июня 2019
© Фото : МЧС России
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Площадь пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ увеличилась до 1,8 тысячи квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов.
"В настоящее время остается гореть склад крепежных изделий с пристроенными складами, общая площадь пожара составляет 1,8 тысячи квадратных метров", - сказал собеседник агентства, добавив, что вертолёт Ми-8 уже произвёл четыре слива воды на очаги пожара.
По данным МЧС, к ликвидации пожара сейчас привлечены 150 человек и 40 единиц техники.
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