Более 30 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

"В Московской области с начала года сдали кровь более 30 тысяч человек, из них впервые стали донорами свыше 8 тысяч. Весь собранный материал направляется в наши медорганизации для помощи тем, кто в этом нуждается - онкологическим больным, пациентам с тяжелыми травмами, с обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и многим другим", - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.