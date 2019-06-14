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РИА Новости

Более 30 тысяч жителей Подмосковья стали донорами крови с начала года

Вчера, 14:14
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСдача крови сотрудником Министерства здравоохранения РФ в мобильной стации переливания крови в Москве
Сдача крови сотрудником Министерства здравоохранения РФ в мобильной стации переливания крови в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Более 30 тысяч жителей Подмосковья сдали кровь с начала 2019 года, из них 8 тысяч стали донорами впервые, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области.
Ежегодно 14 июня отмечается Всемирный день донора, который был учрежден в 2005 году на Всемирной ассамблее здравоохранения в Женеве.
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"В Московской области с начала года сдали кровь более 30 тысяч человек, из них впервые стали донорами свыше 8 тысяч. Весь собранный материал направляется в наши медорганизации для помощи тем, кто в этом нуждается - онкологическим больным, пациентам с тяжелыми травмами, с обильной кровопотерей, нуждающимся в хирургическом вмешательстве и многим другим", - рассказал министр здравоохранения Московской области Дмитрий Матвеев.
По его словам, с начала года в регионе уже заготовлено около 24 тысяч литров донорской крови и ее компонентов, в среднем ежегодно эта цифра достигает 60 тысяч литров. Министр отметил, что "практически все донации происходят на безвозмездной основе".
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