МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по росту кредитования населения в текущем году до 15-20%, в следующем году - до 11-16%, следует из материалов регулятора.

Ранее эти прогнозы составляли 12-17% и 10-15% соответственно. При этом прогноз на 2021 год остался неизменным на уровне 10-15%.

Ожидания ЦБ по росту корпоративного кредитования также сохранились - на уровне 7-10% в 2019 году и 6-10% в 2020-2021 годах.