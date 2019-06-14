Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T14:11Z
https://ria.ru/20190614/1555573444.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155202/68/1552026870_125:352:3139:2047_1036x0_80_0_0_82ba10cb5fd45a6bf8372c2e0cbb6ded.jpg
РИА Новости

Банк России повысил прогноз по росту кредитования населения

Вчера, 14:11
273
© РИА Новости / Илья ПиталевЗдание Банка России в Москве
Здание Банка России в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Здание Банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Банк России повысил прогноз по росту кредитования населения в текущем году до 15-20%, в следующем году - до 11-16%, следует из материалов регулятора.
Ранее эти прогнозы составляли 12-17% и 10-15% соответственно. При этом прогноз на 2021 год остался неизменным на уровне 10-15%.
Помощник президента РФ Андрей Белоусов на пленарном заседании съезда РСПП в рамках Недели российского бизнеса. 14 марта 2019
8 июня, 14:27
Белоусов назвал три опасности бурного потребительского кредитования
Ожидания ЦБ по росту корпоративного кредитования также сохранились - на уровне 7-10% в 2019 году и 6-10% в 2020-2021 годах.
Соответственно прогноз регулятора по росту кредитования экономики в целом на текущий год повышен до 8-12% с мартовской оценки в 7-11%, а в 2020-2021 годах ЦБ по-прежнему ожидает роста кредитования экономики на уровне 7-12%.
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на сессии Российская экономика в поисках стимулов роста в рамках ПМЭФ-2019
6 июня, 12:28
Кудрин предостерег от неумеренного роста потребительского кредитования
000015
Обсудить 0
Центральный Банк РФРоссияЭкономика
Рекомендуем
Центральный банк России
ЦБ может еще снизить ключевую ставку на одном из ближайших заседаний
РИА
Новости
"Роснефть" прокомментировала использование Сечиным корпоративных самолетов
Здание Центрального банка РФ
Банк России снизил ключевую ставку
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в заседании Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке
Россия готова обеспечить поставки электричества в Китай и Монголию
Лента
новостей
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Китай намерен развивать отношения с Ираном
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина
Глава ЦБ допустила дальнейшее понижение ключевой ставки
Российский рубли и евро
Официальный курс евро на выходные и понедельник снизился до 72,7 рубля
Первый заместитель председателя правительства РФ - министр финансов РФ Антон Силуанов
Силуанов прокомментировал снижение ключевой ставки ЦБ
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
В ДНР рассказали об интересе жителей к российским паспортам
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина во время пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров ЦБ РФ. 14 июня 2019
Набиуллина заявила об устойчивой тенденции к замедлению инфляции
Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
ГТС Украины
Украина предложила Молдавии транспортировать газ через свою ГТС
Посол России в Австрии Дмитрий Любинский
Товарооборот между Россией и Австрией в первом квартале вырос на треть
Президент РФ Владимир Путин перед началом пленарного заседания глав делегаций государств и международных организаций
Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
Заседание Совета глав государств – членов ШОС в Бишкеке
Роухани предложил компаниям из стран ШОС льготы для деятельности в Иране
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:58В Смоленской области сорванный ветром лист кровли упал на поезд
11:57Участники СВМДА призвали увеличить взносы в БАПОР
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
Лента новостейМолния