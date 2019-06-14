Более 99% доноров в 2018 году сдавали кровь бесплатно, заявил эксперт

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Безвозмездно кровь сдали 99,1% доноров в России в 2018 году, в 2012 году их доля была равна 90,6%, при этом недостатка количества донорской крови в стране не наблюдается, сообщила заместитель начальника Управления организации службы крови ФМБА России Ольга Розанова.
"Если говорить о безвозмездном донорстве цельной крови, то в 2018 году мы вышли на цифру 99,1%.... Лидирующие позиции по сдаче цельной крови как и её компонентов занимает Сибирский округ, Южный и Северо-кавказский федеральные округа, у них доля безвозмездных доноров составляет более 99%", - отметила Розанова, выступая на конференции в Общественной палате РФ, приуроченной ко Всемирному дню донора.
Приводя статистические данные, она добавила, что доля доноров крови в России составляет 88%, доноров плазмы - 9%, на доноров тромбоцитов приходится около - 2,4%, а иммунные доноры составляют 0,6% от общего числа доноров.
"Донорской крови у нас хватает, поэтому сейчас развитие службы крови нацелено не на увлечение количество доноров, а именно, как неоднократно отмечалось, на регулярность донаций", - добавила Розанова.
Однако, как в свою очередь отметила заместитель руководителя Координационного центра по донорству крови при ОП РФ, директор НФ "Национальный фонд развития здравоохранения" Елена Стефанюк, это не значит, что доноры не нужны - донорская кровь нужна постоянно и существующий уровень необходимого количества крови порой удерживать сложнее, чем выйти на эти показатели.