Более 99% доноров в 2018 году сдавали кровь бесплатно, заявил эксперт

"Если говорить о безвозмездном донорстве цельной крови, то в 2018 году мы вышли на цифру 99,1%.... Лидирующие позиции по сдаче цельной крови как и её компонентов занимает Сибирский округ, Южный и Северо-кавказский федеральные округа, у них доля безвозмездных доноров составляет более 99%", - отметила Розанова, выступая на конференции в Общественной палате РФ, приуроченной ко Всемирному дню донора.