СК выяснит обстоятельства гибели подростка на ЛЭП в Нижегородской области

По предварительным данным, группа подростков на велосипедах выехала за территорию города Первомайска Нижегородской области и остановилась около линии электропередач. Один из них забрался на опору ЛЭП с целью сделать селфи.

"Встав во весь рост, 14-летний мальчик попал в электрическое поле, получил поражение переменным током напряжением около 110 тысяч вольт, после чего упал с высоты около 15 метров на землю. Пострадавший доставлен в больницу, где в тот же день подросток скончался от полученных телесных повреждений. С целью установления причин его смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи СК выясняют все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - говорится в сообщении СУСК.