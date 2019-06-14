Сын Алибасова рассказал о ходе поисков кота

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Поиски пропавшего кота Бари Алибасова канадского сфинкса Чучи продолжаются, помощница продюсера осматривает близлежащие подъезды и квартиры в поисках животного, сообщил в разговоре с РИА Новости его сын Бари Алибасов-младший.

Ранее пиар-директор Вадим Горжанкин сообщил о том, что кот Бари Алибасова породы канадский сфинкс по кличке Чуча сбежал из квартиры, пока продюсер находился в больнице. За обнаружение питомца сын Алибасова пообещал денежное вознаграждение или выступление группы "На-На". В четверг неизвестные принесли в офис продюсера кота и получили 800 тысяч рублей вознаграждения, но потом выяснилось, что кот не тот.

"Вовсю ищем кота. Повсюду. Сейчас помощница делает очень простую вещь: заходит во все подъезды, в каждую квартиру и ищет кота. Вот такой у неё сегодня прекрасный день, надеемся, что удастся найти", - рассказал собеседник агентства.