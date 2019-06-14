Житель Чебоксар получил 7,5 лет колонии за развращение детей

Следствием и судом установлено, что с мая 2016 по февраль 2017 года 45-летний житель города Чебоксары зарегистрировал в социальных сетях четыре аккаунта и, представляясь подростком, знакомился в виртуальном пространстве с малолетними детьми. Всего установлено семь девочек в возрасте 10-12 лет, а также 12-летний брат одной из них, проживающих в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Республике Хакасия. Затем он вел с ними переписку на сексуальные темы, вызывая у них к этому нездоровый интерес и побуждая присылать ему свои фотографии интимного характера, что те и делали. Также он отправлял четырем детям фотографии порнографического характера, которые скачивал в Интернете. При этом на некоторых из них были изображены несовершеннолетние.