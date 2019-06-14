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РИА Новости

Житель Чебоксар получил 7,5 лет колонии за развращение детей

Вчера, 14:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн - РИА Новости. Суд приговорил жителя Чебоксар к 7,5 годам в колонии строгого режима за сексуальные преступления в отношении восьми малолетних детей в шести регионах России, сообщает СУСК РФ по Чувашской Республике.
Следствием и судом установлено, что с мая 2016 по февраль 2017 года 45-летний житель города Чебоксары зарегистрировал в социальных сетях четыре аккаунта и, представляясь подростком, знакомился в виртуальном пространстве с малолетними детьми. Всего установлено семь девочек в возрасте 10-12 лет, а также 12-летний брат одной из них, проживающих в Томской, Омской, Челябинской, Смоленской областях, Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, а также в Республике Хакасия. Затем он вел с ними переписку на сексуальные темы, вызывая у них к этому нездоровый интерес и побуждая присылать ему свои фотографии интимного характера, что те и делали. Также он отправлял четырем детям фотографии порнографического характера, которые скачивал в Интернете. При этом на некоторых из них были изображены несовершеннолетние.
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Об этой непристойной переписке случайно узнал коллега злоумышленника, который обратился в правоохранительные органы. В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий удалось установить всех пострадавших детей.
"Следственные действия по уголовному делу проводились на территории семи субъектов Российской Федерации. Судом обвиняемому назначено наказание в виде семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Согласно заключению комиссионной судебно-психиатрической экспертизы, оснований для признания мужчины невменяемым не имеется. В то же время у него выявлено расстройство полового влечения в виде педофилии, в связи с чем он также нуждается и в принудительном наблюдении и лечении у психиатра в амбулаторных условиях.
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