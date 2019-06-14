Нинся-Хуэйский автономный район КНР начал импорт обработанного леса из РФ

МОСКВА, 14 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Нинся-Хуэйский автономный район Китая начал импортировать обработанный лес из России.
На таможне города Иньчуань12 июня досмотрели первую партию еловых панелей из России. Они были привезены железнодорожным транспортом в 60 контейнерах. Стоимость груза - 350 тысяч долларов.
Поезд с еловыми панелями из России въехал в Китай через КПП Эрэн-Хото. Таможенное оформление прошло на таможне Иньчуань, после чего груз были перевезен железной дорогой в беспошлинный логистический центр города Шицзуйшань. Оттуда товары отправятся к заказчикам в различных уголках страны.