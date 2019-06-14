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РИА Новости

В Германии заявили, что осуждают все шаги, ведущие к разрыву ДРСМД

Вчера, 13:27
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БЕРЛИН, 14 июн - РИА Новости. В Берлине считают Договор о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД) важным для европейской архитектуры контроля над вооружениями, осуждают все шаги, ведущие к разрыву договора, заявил на брифинге в пятницу представитель МИД ФРГ Кристофер Бургер.
"Договор о РСМД является очень важным достижением европейской архитектуры контроля над вооружениями, мы очень сожалели, что Россия до сих пор не предприняла шагов, чтобы развеять обоснованные с нашей точки зрения сомнения в нарушении договора. Как сказано, мы выступали за то, чтобы Россия сделала все необходимая для сохранения ДРСМД, и с этой точки зрения мы осуждаем все другие шаги", - сказал Бургер.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков проводит брифинг по тематике Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
11 июня, 13:34
Украина останется участником ДНЯО и после прекращения ДРСМД, заявил Рябков
В начале этого года США объявили об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Президент России 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
Путин внёс в Госдуму проект о приостановлении РФ действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней дальности и меньшей дальности. В соответствии с законопроектом, президенту предоставляется право принять решение о возобновлении действии договора, следует из текста документа.
Комитет Госдумы по обороне поддержал законопроект о приостановлении ДРСМД и рекомендовал нижней палате принять его в первом чтении, сообщил РИА Новости 10 июня первый зампред комитета Андрей Красов. Думский комитет по обороне является соисполнителем по данному законопроекту.
Здание Государственной Думы РФ в Москве
13 июня, 15:02
Профильный комитет Госдумы рассмотрел проект о приостановке участия в ДРСМД
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Выход США из договора о РСМДМИД ГерманииГосдума РФМоскваРоссияСШАВ мире
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