В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов.