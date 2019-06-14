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РИА Новости

В Улан-Удэ привлекли вертолет к тушению пожара на строительном рынке

Вчера, 13:25
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Вертолет Ми-8 привлекли к тушению крупного пожара на территории строительного рынка в Улан-Удэ, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Ранее сообщалось о возгорании на площади 1,5 тысячи квадратных метров на строительном рынке на проспекте Автомобилистов, на территории которого находятся два административных здания, станция техобслуживания и магазин стройматериалов.
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В МВД опровергли данные о пробках в районе горящего рынка в Улан-Удэ
"К тушению пожара на строительном рынке привлечен вертолет Ми-8 МЧС России", - сказал собеседник агентства.
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МЧСМи-8МоскваРоссияУлан-УдэПроисшествия
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