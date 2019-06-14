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РИА Новости

Медики обнаружили в США сальмонеллу, неуязвимую для действия антибиотиков

Вчера, 13:11
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© Sangwei Lu, UC BerkeleyБактерия сальмонелла
Бактерия сальмонелла
© Sangwei Lu, UC Berkeley
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Биологи открыли новый штамм сальмонеллы, неуязвимый для действия "антибиотиков последней надежды", описание микроба опубликовали в Journal of Medical Microbiology.

"Важно понимать, что тот образец, в котором мы нашли этих микробов, был получен еще в 2014 году. Это открытие поможет нам изучить то, как подобные неуязвимые бактерии распространяются по стране, и заполнить все имеющиеся пробелы", — заявил Сиддхартха Такур (Siddhartha Thakur) из Университета Северной Каролины в Роли (США).

В последние годы перед медиками все острее становится проблема появления так называемых супербактерий — микробов, устойчивых к действию одного или нескольких антибиотиков.
Среди них есть как редкие возбудители инфекций, так и распространенные и опасные патогены, такие как золотистый стафилококк (Staphilococcus aureus) или пневмококк (Klebsiella pneumoniae). Возникла реальная опасность того, что все антибиотики потеряют свою эффективность и медицина вернется в "темные века".
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Главными "инкубаторами" таких микробов давно стали больницы и животноводческие фермы, где антибиотики используются для ускорения роста мясных пород скота. Там сосредоточены большие количества и потенциальных носителей инфекции, и самих бактерий, и антибиотиков, заставляющих их эволюционировать и не дающих "обычным" бактериям вытеснить менее плодовитые супермикробы.
Такур и его коллеги уже несколько лет проводят перепись различных штаммов сальмонеллы (Salmonella enterica) — опасного микроба, вызывающего кишечные инфекции при употреблении плохо обработанного мяса или некипяченой воды.
В общей сложности сегодня в мире насчитывается свыше 2,5 тысячи разновидностей этого микроба, большая часть которых легко уничтожается любыми современными антибиотиками.
С другой стороны, в последние годы в странах Азии и Латинской Америки начали возникать новые подвиды сальмонеллы, стойкие к действию многих антибиотиков. Их распространение вызывает опасения у медиков всего мира.
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"Эпидемиологи давно знали о существовании mcr-3.1, гена, защищающего сальмонеллу от колистина и прочих новейших антибиотиков. Он появился в Китае достаточно давно, и в 2015 году данный участок ДНК "переехал" из хромосомы в плазмид. Это подготовило его для очень быстрого межвидового распространения. Как только это произошло, неуязвимая сальмонелла появилась сразу в 30 странах, однако в США ее не фиксировали", — пояснил Такур.
Это впечатление, отметил доктор, было обманчивым — новая версия сальмонеллы проникла в Новый Свет еще в 2014 году. Ученые обнаружили ее следы, анализируя образцы биоматериалов, собранных на юго-востоке США среди пациентов разных клиник, страдавших от диареи и более тяжелых нарушений в работе кишечника в 2014-2016 годах.
Изучая присутствующие там микробы, генетики неожиданно натолкнулись на неизвестный им штамм сальмонеллы, чей геном содержал в себе mcr-3.1 и ряд других "генов неуязвимости". В общей сложности эта бактерия успешно сопротивлялась действию 14 различных типов антибиотиков и реагировала только на один класс лекарств.
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Открыв эту "суперсальмонеллу", ученые обратились к истории болезни ее носителя, пытаясь раскрыть историю ее появления. Оказалось, что за две недели до обращения в клинику 18-летний молодой человек съездил в Китай, где и подхватил инфекцию.
Все это, как отмечают исследователи, говорит о том, что супербактерии могут легко распространяться между континентами, несмотря на огромные расстояния между ними, и что за их перемещениями очень сложно следить.
Такур и его коллеги надеются, что открытие заставит медицинские службы всех стран мира искать следы подобных микробов даже в тех случаях, если проникновение на их территорию считалось маловероятным, что поможет сдерживать распространение и дальнейшую эволюцию подобных бактерий.
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