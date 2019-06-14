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РИА Новости

Глава ЛНР заявил, что в пятницу 30 жителей получат российские паспорта

Вчера, 12:54
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПаспорта граждан ДНР и РФ
Паспорта граждан ДНР и РФ
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу первые 30 жителей ЛНР получат российские паспорта.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Сотрудник полиции и посетитель в центре выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР в городе Новошахтинск Ростовской области
Вчера, 11:56
В Ростовской области началась выдача российских паспортов жителям Донбасса
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства на начало июня, было принято несколько тысяч заявлений о получении гражданства РФ.
"Сегодня паспорта получат 30 наших соотечественников. Службы ЛНР совместно с коллегами из России сделали все для того, чтобы процесс выдачи российских паспортов проходил практически в ежедневном режиме. За кратчайшие сроки проделана огромная работа!", - написал Пасечник в Twitter.
Российский и украинский паспорта
27 апреля, 18:30
Большое преступление России
Он также отдельно отметил четкую и слаженную работу всех министерств и ведомств республики, задействованных в реализации указа президента России.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Паспорт гражданина Украины
26 апреля, 15:15
Я вам покажу свой паспорт! Украина готовит "страшную месть" России Горячие головы в Киеве хотят раздавать в Москве украинские паспорта. Интересно, кому? Наверное, тем почти 2,5 миллионам украинских граждан, которые сейчас живут в России.
78200525
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Леонид ПасечникЛНРМВД РФРоссияВ мире
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Ещё есть куда пенсионный возраст поднимать. Нормально.
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Денис В
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Такими темпами до искончания века не управится. Позор да и только.
14 июня, 13:28
АМАлексей Мурашко
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