Глава ЛНР заявил, что в пятницу 30 жителей получат российские паспорта

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что в пятницу первые 30 жителей ЛНР получат российские паспорта.

Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.

Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев. По данным ведомства на начало июня, было принято несколько тысяч заявлений о получении гражданства РФ.

"Сегодня паспорта получат 30 наших соотечественников. Службы ЛНР совместно с коллегами из России сделали все для того, чтобы процесс выдачи российских паспортов проходил практически в ежедневном режиме. За кратчайшие сроки проделана огромная работа!", - написал Пасечник в Twitter.

Он также отдельно отметил четкую и слаженную работу всех министерств и ведомств республики, задействованных в реализации указа президента России.