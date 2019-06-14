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РИА Новости

На Москву обрушился сильный ливень

Вчера, 12:46
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкПрохожие во время дождя в Москве. 14 июня 2019
Прохожие во время дождя в Москве. 14 июня 2019
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Прохожие во время дождя в Москве. 14 июня 2019
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Сильный ливень обрушился на Москву в пятницу днем, передает корреспондент РИА Новости.
Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
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Как передает корреспондент РИА Новости, в столице идет проливной дождь, вода скапливается на тротуарах и дорогах.
Ранее специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков рассказал РИА Новости, что в пятницу в столице может выпасть около 15% от месячной нормы осадков.
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