На Москву обрушился сильный ливень

Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.