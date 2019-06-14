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РИА Новости

Ветеринары рассказали, как домашним животным пережить жару

Вчера, 12:37
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкСобака у фонтанов в парке искусств "Музеон"
Собака у фонтанов в парке искусств Музеон
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Владельцы домашних животных и фермеры в жаркую погоду должны оборудовать места, где их питомцы могут укрыться от солнца, и обеспечить их свежей питьевой водой, рассказали в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
"Чтобы помочь домашнему животному выдержать жару, ветврачи рекомендуют следовать некоторым правилам. В частности, у животных всегда должна быть доступна чистая, желательно прохладная, вода; оборудовано место, где они могут укрыться от жары. Необходимо также отказаться от долгих прогулок и активных игр с питомцем в полуденный зной", - говорится в сообщении.
Врачи Госветслужбы Минсельхозпрода Подмосковья подчеркнули, что тепловой стресс у крупного рогатого скота возникает при температуре выше+26 градусов, что, в свою очередь, может повлиять на производство. К примеру, по данным министерства, коровы начинают давать на 30% меньше молока, а свиньи при повышении температуры отказываются есть, что негативно влияет на привесы.
Для того, чтобы помочь животным преодолеть жару, врачи Госветслужбы не рекомендуют пасти их в периоды наиболее сильной солнечной активности. При этом полностью менять рацион кормления не стоит, рекомендуется давать меньше грубых кормов и использовать витаминные и минеральные добавки. В случае возникновения теплового удара, нужно либо перенести животное в тень, либо создать тень над ним, смочить шерсть холодной водой и положить холодный компресс.
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