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РИА Новости

Facebook ответил на вопрос Sputnik о подборе новостей

Вчера, 12:29
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСтенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге
Стенд международного информационного агентства и радио Sputnik на международном арктическом форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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АФИНЫ, 14 июн - РИА Новости. Facebook не решает, какие СМИ "хорошие", а какие "плохие", главным критерием является их надежность, заявил директор соцсети по новостному партнерству в Европе, на Ближнем Востоке и Африке Джеспер Доуб в ответ на вопрос агентства Sputnik о критериях, по которым она размещает новости в социальной сети.
В прошлом году Facebook запустила новую систему, которая регулировала размещение материалов СМИ в архив объявлений сети. Сначала компания использовала отраслевые списки, но затем начала принимать заявки от издателей, которые хотели, чтобы их объявления появлялись в разделе новостей библиотеки рекламы.
Facebook занималась настройкой своей "библиотеки рекламы" в связи с противоречивыми новостями, которые окружали президентские выборы 2016 года в США, и политической рекламой, использованной в преддверии голосования. Цифровой гигант сделал более прозрачной информацию о том, кто платит за рекламу. Кроме того, соцсеть работала над системой, которая различала бы новостные истории и рекламный контент. Впоследствии для рекламы, размещаемой издателями и связанной с выборами, кандидатами и ​​ключевыми национальными проблемами, был выделен отдельный раздел.
"Мы не решаем, какие вы журналисты: плохие или хорошие. Вы, прежде всего, профессиональные журналисты и придерживаетесь журналистских стандартов, включая наличие независимой редакции. Существует множество критериев, и вы их можете увидеть при подаче заявки на попадание на страницу новостей. И вы можете видеть, что это довольно объемная заявка... Как только вы ее заполняете, вы можете быть добавлены в список... Так что мы не решаем, плохой или хороший вы журналист. Мы решаем, насколько подобная журналистика соответствует профессиональным стандартам и заслуживает ли она доверия", - сказал Доуб на саммите "Глобальной сети редакторов" (GEN Summit 2019).
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В начале января глава отдела кибербезопасности Facebook Натаниель Глейхер сообщил, что ряд страниц, связанных с агентством Sputnik, были удалены "в связи с причастностью к координированной недостоверной деятельности в рамках сети, появившейся в России и оперировавшей в странах Прибалтики, Центральной Азии, Кавказа и Центральной и Восточной Европы". В пресс-службе Sputnik действия компании, удалившей более 500 аккаунтов, связанных с Россией, включая семь страниц агентства Sputnik, назвали политически мотивированными. Главный редактор RT и МИА "Россия Сегодня" Маргарита Симоньян заявляла, что будет счастлива, если Facebook объяснит, в чем же они "провинились", сами действия руководства компании она назвала цензурой.
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