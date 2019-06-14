Сотрудники МИА "Россия сегодня" примут участие в донорской акции

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Сотрудники МИА "Россия сегодня" сдадут кровь в рамках акции, организованной в сотрудничестве с Центром крови ФМБА и благотворительным фондом "Подари жизнь".

Вся кровь идет детям – подопечным фонда, которые проходят лечение или реабилитацию в Национальном медицинском исследовательском центре детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева.

В МИА "Россия сегодня" дни донора крови проходят регулярно, два-три раза в год.

"Я очень горжусь коллегами-донорами – каждый раз у нас получается сдать 22-25 литров крови, – говорит Ирина Кедровская, заместитель руководителя дирекции государственных проектов, куратор социальных проектов МИА "Россия сегодня". – Иногда врачи не допускают кого-то по медицинским показаниям, и это почти всегда вызывает очень трогательную реакцию: люди искренне переживают и приходят в следующий раз. В нашем агентстве есть и почетные доноры, они сдавали кровь более десяти раз, и делают это не только во время наших выездных мероприятий, а по собственной инициативе в больницах, в специализированных центрах, в институте им. Склифосовского".

"Сдавая кровь, я надеюсь, что могу поддержать тех, кому в данный момент это нужно и важно. Я верю, что кровь передает мое позитивное отношение к жизни тем, кому ее переливают, и это способствует выздоровлению. Все мои родственники и друзья меня поддерживают. Горжусь, что мой пример помог некоторым из них стать донорами"​, – признается заместитель руководителя Международного мультимедийного пресс-центра МИА " Россия сегодня" Надежда Балинова.​​

"Когда сдаю кровь, я чувствую волнение, потому что понимаю, что делаю важный шаг для кого-то, дарю человеку время. Вместе с кровью стараюсь передать частичку своего тепла и любви, чтобы человек, который получит ее, мог быстрее выздороветь или прожить подольше, если неизлечим. Кровь – она как воздух, ее не замечаешь, но без нее жизни нет. Мне не важно, кому она пойдет, ребенку или взрослому, важно это ощущение, что помогаешь. Без крови никак", – убежден менеджер проектов центра проектных решений агентства Иван Грушевский.

"Чего очень не хватает в донорском движении, так это более широкой просветительской кампании. Несмотря на то, что число доноров растет, мало где можно получить информацию о том, кто и как может стать доноров и для чего это нужно. Национальный фонд развития здравоохранения и Московский ресурсный центр по донорству крови регулярно выпускают просветительские материалы – видеоролики и инфографику, хотелось бы, чтобы такие кампании проводились по всей России", – отметила Ирина Кедровская.

Очередной день донора крови состоится в МИА "Россия сегодня" 25 июня. Ожидается, что в акции примут участие до 70 доноров.

14 июня отмечается Всемирный день донора крови . Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача и иммунолога Карла Ландштейнера (1868-1943), удостоенного в 1930 году Нобелевской премии по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека.