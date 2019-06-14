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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Подмосковье с начала года обезвредили почти 120 боеприпасов времен ВОВ

Вчера, 12:23
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© Фото : Илья ГорбуновСнаряд времен Великой Отечественной войны
Снаряд времен Великой Отечественной войны
© Фото : Илья Горбунов
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Взрывотехники областной противопожарной спасательной службы "Мособлпожспас" нашли и обезвредили в Подмосковье 114 боеприпасов времен Великой Отечественной войны с начала 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы вице-губернатора Московской области Дмитрия Пестова.

"В основном снаряды находят в весенне-летний период, во время земельных, строительных и дорожных работ. Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны. Взрывотехники, которые извлекают боеприпасы из земли, складывают их в специальный контейнер и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения", - цитирует пресс-служба слова Пестова.

Отмечается, что всего с 1 января по 13 июня специалисты совершили 70 выездов для обезвреживания боеприпасов. Наибольшее количество выездов совершается в муниципалитеты, где в годы Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои за Москву – преимущественно на западном направлении.
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