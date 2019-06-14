В Подмосковье с начала года обезвредили почти 120 боеприпасов времен ВОВ

"В основном снаряды находят в весенне-летний период, во время земельных, строительных и дорожных работ. Самые распространенные среди опасных находок – артиллерийские снаряды, авиабомбы, инженерные боеприпасы, минометные мины и патроны. Взрывотехники, которые извлекают боеприпасы из земли, складывают их в специальный контейнер и вывозят в безопасное место для дальнейшего уничтожения", - цитирует пресс-служба слова Пестова.