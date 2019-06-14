В Молдавии около 100 глав местных администраций поддержали кабмин Санду

КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Около сотни мэров и районных советников Молдавии собрались в пятницу возле здания парламента, чтобы принять декларацию о поддержке парламентского большинства и правительства Майи Санду.

"Мы просим, чтобы Демократическая партия соблюдала принципы правового государства, осуществила согласованную цивилизованную и мирную передачу власти в соответствии с волей народа, выраженной на выборах 24 февраля, и немедленно прекратила террор в отношении местных народных избранников. Выражаем доверие и поддержку правительству Санду и убеждены в создании надежного сотрудничества между правительством и представителями местной власти", - говорится в тексте декларации, которая зачитала советник района Яловены Виктория Бутук.

В документе также отмечается, что руководители местной администрации осуждают попытки Демпартии узурпировать власть и просят парламент назначить дату проведения местных выборов.

"Дорогие мэры и районные советники! Мы благодарим вас за то, что вы выразили твердую поддержку закона и правового государства. Вы являетесь примером для жителей тех населенных пунктов, которые представляете, ваша поддержка законного правительства — это поддержка демократии", - заявила собравшимся Санду.

Глава кабмина пригласила всех присоединиться в воскресенье к мирному митингу и Маршу народа, чтобы показать, что народ избавился от страха и поддерживает законную власть.