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РИА Новости
Политический кризис в Молдавии

В Молдавии около 100 глав местных администраций поддержали кабмин Санду

Вчера, 12:18
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© AP Photo / Vadim GhirdaМолдавский политический и государственный деятель Майя Санду
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду
© AP Photo / Vadim Ghirda
Молдавский политический и государственный деятель Майя Санду. Архивное фото
КИШИНЕВ, 14 июн — РИА Новости. Около сотни мэров и районных советников Молдавии собрались в пятницу возле здания парламента, чтобы принять декларацию о поддержке парламентского большинства и правительства Майи Санду.
"Мы просим, чтобы Демократическая партия соблюдала принципы правового государства, осуществила согласованную цивилизованную и мирную передачу власти в соответствии с волей народа, выраженной на выборах 24 февраля, и немедленно прекратила террор в отношении местных народных избранников. Выражаем доверие и поддержку правительству Санду и убеждены в создании надежного сотрудничества между правительством и представителями местной власти", - говорится в тексте декларации, которая зачитала советник района Яловены Виктория Бутук.
Президент Молдавии Игорь Додон
12 июня, 21:30
Додон объяснил, в каком случае КС пересмотрит решение о роспуске парламента
В документе также отмечается, что руководители местной администрации осуждают попытки Демпартии узурпировать власть и просят парламент назначить дату проведения местных выборов.
"Дорогие мэры и районные советники! Мы благодарим вас за то, что вы выразили твердую поддержку закона и правового государства. Вы являетесь примером для жителей тех населенных пунктов, которые представляете, ваша поддержка законного правительства — это поддержка демократии", - заявила собравшимся Санду.
Глава кабмина пригласила всех присоединиться в воскресенье к мирному митингу и Маршу народа, чтобы показать, что народ избавился от страха и поддерживает законную власть.
Премьер-министр Молдавии Майя Санду общается с журналистами после заседания кабинета министров в парламенте Молдавии в Кишиневе
12 июня, 10:48
В Молдавии уволили поддержавших правительство Санду полицейских
В Молдавии в начале июня вновь обострилась политическая ситуация. Пророссийская Партия социалистов Молдавии и проевропейский блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после трех месяцев ожидания получила новое правительство. Однако Конституционный суд объявил эти решения незаконными, парламент в ответ заявил о попытке находившейся у власти Демократической партии через судей узурпировать власть. На следующий день Конституционный суд Молдавии назначил вице-председателя Демпартии Павла Филипа врио президента, чтобы он подписал указ о роспуске парламента и назначил досрочные выборы на 6 сентября. Президент Молдавии Игорь Додон назвал решение КС по его отстранению отчаянным шагом для узурпации власти.
Участники митинга сторонников Демократической партии у здания правительства Молдавии в Кишиневе
10 июня, 18:22
Букет из двух цветов. Молдавию хотят пустить вразносЕсли в букете Молдавии два цветка, то для третьего лишнего ничего хорошего это не сулит. Тем более, когда это – кактус. Трихоцереус. Неприкасаемый и ядовитый.
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Политический кризис в МолдавииМайя СандуМолдавияВ мире
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