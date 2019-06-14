Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Апелляционное производство по жалобе прекратить", - огласил постановление судья Павел Мелехин.

Адвокат Олег Елисеев просил снять жалобу с рассмотрения, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания и дополнить апелляционную жалобу. В свою очередь, прокурор посчитала необходимым просто снять жалобу с рассмотрения, так как больше "не имеется предмета судебного контроля".

Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.

По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.