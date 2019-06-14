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РИА Новости

Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест Голунова

Вчера, 12:17
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖурналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов у здания Мосгорсуда
© РИА Новости / Владимир Песня
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Журналист интернет-издания "Медуза" Иван Голунов у здания Мосгорсуда
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобу на домашний арест журналиста "Медузы" Ивана Голунова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Апелляционное производство по жалобе прекратить", - огласил постановление судья Павел Мелехин.
Адвокат Олег Елисеев просил снять жалобу с рассмотрения, чтобы ознакомиться с протоколом судебного заседания и дополнить апелляционную жалобу. В свою очередь, прокурор посчитала необходимым просто снять жалобу с рассмотрения, так как больше "не имеется предмета судебного контроля".
Голунова задержали 6 июня, известно об этом стало на следующий день. ГУВД Москвы сообщало, что при досмотре у него нашли пять свертков с наркотиком мефедроном. Было возбуждено уголовное дело, Голунова проверяли на причастность к деятельности "группы лиц, занимающихся сбытом наркотиков в московском регионе". В квартире Голунова, как сообщало столичное МВД, также нашли наркотики.
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов вышел из здания Главного следственного управления ГУ МВД России по Москве. 11 июня 2019
11 июня, 21:16
Голунов пообещал "продолжать работу, которую делал"
По словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Ситуацию взяла под контроль московский омбудсмен Татьяна Потяева, СПЧ попросил прокуратуру и ГУ МВД по Москве проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
Глава МВД Владимир Колокольцев 11 июня сообщил, что дело против Голунова прекращено в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления, обвинения сняты. Вечером во вторник журналист был освобожден из-под домашнего ареста. В четверг президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении от должностей генералов МВД Андрея Пучкова и Юрия Девяткина, о чем ходатайствовал Колокольцев после скандала с Голуновым.
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Дело журналиста Ивана ГолуноваМоскваПроисшествия
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