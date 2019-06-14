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РИА Новости

В Москве дежурят более тысячи сотрудников и 200 единиц техники Мосводостока

Вчера, 12:13
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Почти 1,2 тысячи сотрудников и порядка 200 единиц техники привлекли к дежурству в пятницу из-за выпадения обильных осадков, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУП "Мосводосток".
Столичный главк МЧС ранее распространил экстренное предупреждение о грозе, граде и сильном ветре в ближайшие часы в Москве. По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливень, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с.
"В связи с выпадением обильных осадков в столице 14 июня ГУП "Мосводосток" привлекло к дежурству 1190 сотрудников и порядка 200 единиц техники, в том числе специализированной для предупреждения появления временных скоплений воды на проезжей части, дворовых территориях и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта", - отметили в пресс-службе.
В ней также добавили, что при обнаружении скоплений воды можно обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" и оставить заявку на вызов бригады. -0-
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