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РИА Новости

Брянского водителя оштрафовали за езду по лестнице в День России

Вчера, 12:12
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БРЯНСК, 14 июн – РИА Новости. Водитель KIA Sportage, катавшийся в День России по лестнице, ведущей к набережной в Брянске, где проходили массовые гуляния, оштрафован, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.
Видео, на котором водитель проезжает по лестничному пролету  на пересечении бульвара Гагарина и улицы Луначарского, обнародовали возмущенные очевидцы. Водитель, судя по записи, не обращает внимания на гуляющих и запрещающие знаки.
"Водитель автомобиля KIA Sportage привлечен к административной ответственности на основании информации, опубликованной в интернет- изданиях… За совершение данного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.
Госавтоинспекция города Брянска поблагодарила граждан с активной жизненной позицией за помощь в пресечении нарушений правил дорожного движения и поддержании правопорядка на дорогах.
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МВД РоссииГИБДД МВД РФМВД РФБрянскПроисшествия
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