Брянского водителя оштрафовали за езду по лестнице в День России

БРЯНСК, 14 июн – РИА Новости. Водитель KIA Sportage, катавшийся в День России по лестнице, ведущей к набережной в Брянске, где проходили массовые гуляния, оштрафован, сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу.

Видео, на котором водитель проезжает по лестничному пролету на пересечении бульвара Гагарина и улицы Луначарского, обнародовали возмущенные очевидцы. Водитель, судя по записи, не обращает внимания на гуляющих и запрещающие знаки.

"Водитель автомобиля KIA Sportage привлечен к административной ответственности на основании информации, опубликованной в интернет- изданиях… За совершение данного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 12.15 КоАП РФ, водитель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 2 тысячи рублей", - говорится в сообщении.