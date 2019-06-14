Москвичи с начала года сдали более 63 тысяч литров крови

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. За пять месяцев 2019 года специалисты столичной Службы крови заготовили более 63 тысяч литров донорской крови, рассказала главный врач центра крови имени Гаврилова Ольга Майорова.

"Москвичи сдали более 63 тысяч литров крови за первые 5 месяцев 2019 года. За последние 10 лет общее число доноров крови в столице увеличилось в 1,6 раза. В 1,9 раз увеличилось количество донаций крови и ее компонентов, что позволило полностью обеспечить потребности медицинских организаций Москвы в донорской крови", – сказала Майорова на пресс-конференции.

За пять месяцев более 51 тысячи доноров поделились кровью и ее компонентами. Впервые пожертвовали свою кровь более 16 тысяч человек.

В прошлом году донорами стали 83,7 тысячи человек, они сдали 174,6 тысячи литров крови и ее компонентов.

Стать донором может каждый гражданин РФ от 18 лет до 60 лет, не имеющий медицинских противопоказаний. На станции переливания крови потребуется показать паспорт и при необходимости документ о виде на жительство.