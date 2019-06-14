В подмосковном Подольске построят хлебобулочный завод

"На новом заводе будут выпускаться хлебобулочные изделия для ресторанов быстрого питания (для приготовления сэндвичей, гамбургеров и тому подобное). На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тысяч булочек в час с возможностью расширения производства и увеличения мощности до 72 тысяч булочек в час. Кроме того, использование оборудования от ведущих мировых производителей технологических линий для хлебобулочных комбинатов позволит выпускать до 15 видов изделий", - сообщает пресс-служба.