В подмосковном Подольске построят хлебобулочный завод

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Предприятие по производству хлебобулочной продукции построят в 2020 году в городском округе Подольск Московской области, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"На новом заводе будут выпускаться хлебобулочные изделия для ресторанов быстрого питания (для приготовления сэндвичей, гамбургеров и тому подобное). На первом этапе будет установлена линия мощностью до 48 тысяч булочек в час с возможностью расширения производства и увеличения мощности до 72 тысяч булочек в час. Кроме того, использование оборудования от ведущих мировых производителей технологических линий для хлебобулочных комбинатов позволит выпускать до 15 видов изделий", - сообщает пресс-служба.
Отмечается, что объем инвестиций в проект составит свыше 1,5 миллиардов рублей. Комплекс будет включать производственные и вспомогательные помещения, в том числе, склад, а также помещение просеивания муки и сахара.