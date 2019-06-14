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РИА Новости

Москалькова заявила о новых вопросах в пенсионной сфере

Вчера, 11:52
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
© РИА Новости / Максим Блинов
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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Архивное фото
МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 14 июн - РИА Новости. После полугодовой практики реализации закона о совершенствовании пенсионной системы России возник ряд вопросов, требующих решения в ближайшее время, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на открытии межрегиональной конференции уполномоченных по правам человека в субъектах РФ.
Межрегиональная конференция уполномоченных по правам человека в субъектах РФ "Защита прав граждан в условиях изменений пенсионного законодательства" стартовала в Ханты-Мансийске. Текст выступления уполномоченного на открытии конференции опубликован на сайте омбудсмена.
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"С 1 января 2019 года реформа вступила в силу. Наработана почти полугодовая практика ее реализации. Однако уже сейчас возникает ряд вопросов", - сказала Москалькова.
"Не создано достаточных гарантий трудовых прав для лиц предпенсионного возраста. Установлена уголовная ответственность за их необоснованное увольнение, однако не предусмотрены меры, стимулирующие работодателя к сохранению и поддержке таких работников. Актуальна также проблема доказывания факта увольнения или отказа в приеме на работу по мотивам достижения работником предпенсионного возраста", – отметила омбудсмен.
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"Сообщения о подобных нарушениях поступали к уполномоченным по правам человека в отдельных субъектах Российской Федерации, в частности, в Свердловской области. Однако отсутствие доказательств препятствует выявлению нарушений и восстановлению прав граждан", - пояснила она.
Среди других вопросов, требующих решения в ближайшее время, она назвала оптимизацию порядка начисления страховой пенсии по старости, предоставление дополнительных гарантий трудоустройства молодым специалистам, проблемы реализации права на пенсионное обеспечение лицами, работавшими за рубежом. Также, по мнению Москальковой, сохраняется необходимость в реализации комплексного подхода к защите прав пожилых людей, международно-правовым фундаментом для которого могут служить документы, разработанные на уровне ООН.
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Кроме того, по словам омбудсмена, балльная система начисления пенсии вызывает недоверие граждан, не обеспечивая прозрачности расчета. "Действующая в настоящее время балльная система не обеспечивает прозрачности расчета пенсионных начислений, при которой четко прослеживалась бы зависимость размера пенсии от трудового стажа и заработной платы в период трудовой деятельности. Это вызывает недоверие граждан и приводит к значительному числу обращений к уполномоченному по вопросам размера начисляемых пенсий", - подчеркнула она.
Москалькова также отметила, что в 2018 году по вопросам начисления и выплаты пенсий к ней поступило 1,43 тысячи обращений, что составляет 55% от общего числа обращений по вопросам защиты прав пенсионеров и ветеранов.
Президент РФ Владимир Путин 3 октября 2018 года подписал закон о совершенствовании пенсионной системы России, который предусматривает с 2019 года поэтапное повышение возраста выхода на пенсию на пять лет - до 65 лет для мужчин и до 60 лет для женщин. В законе также учитываются меры по защите лиц предпенсионного возраста.
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Татьяна МоскальковаВладимир ПутинМоскваСвердловская областьООНРоссияОбщество
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