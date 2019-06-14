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РИА Новости

Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Около 60% жителей Украины отмечают, что указ президента страны Владимира Зеленского о роспуске парламента соответствует как конституции, так и настроениям граждан, свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг".
В тексте опроса, опубликованном в пятницу на сайте "Рейтинга", говорится, что 58% считают, что указ Зеленского о роспуске парламента "соответствует как конституции, так и настроениям граждан". Еще 20% опрошенных отметили, что указ не соответствует основному закону, но отвечает настроениям общественности и лишь 6% считают его незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям.
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"В электоральном разрезе больше всего в соответствии закону и общественным ожиданиям убеждены сторонники партии "Слуга народа" (72%), меньше всего - сторонники партии "Европейская солидарность" (7%)", - говорится в сообщении. При этом, по данным опроса, почти половина последних считают, что "хотя указ о досрочных выборах не отвечает законности, он отвечает ожиданиям граждан".
Также 63% опрошенных считают, что парламентские выборы должны состояться 21 июля, даже если Конституционный суд признает указ президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады неконституционным. Еще 20% утверждают, что в случае такого решения суда, выборы должны пройти в плановом порядке в октябре. Лишь 7% респондентов выступили за то, чтобы перевыборы состоялись в сентябре.
При этом 82% респондентов считают, что депутаты пытаются обжаловать в Конституционном суде указ Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов, чтобы продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев. Оставшиеся респонденты придерживаются иного мнения.
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Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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