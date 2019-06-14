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РИА Новости

В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой

11:42
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© Фото : СК РФ по Хабаровскому краюКотлован в селе Оглонги района имени Полины Осипенко Хабаровского края, где погиб мальчик
Котлован в селе Оглонги района имени Полины Осипенко Хабаровского края, где погиб мальчик
© Фото : СК РФ по Хабаровскому краю
ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после смерти пятилетнего ребенка, которого нашли утонувшим в котловане в селе Оглонги в Хабаровском крае, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Следствием установлено, что в субботу днем в Оглонги пятилетний мальчик с разрешения родственников пошел гулять и не вернулся домой. Его тело с признаками утопления обнаружено на следующий день в котловане на территории села. Признаков насильственной смерти предварительно не установлено.
Автомобиль Следственного комитета РФ
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие выясняет все обстоятельства смерти ребенка, будет дана оценка действиям родственников, оставившим его без присмотра, а также оценка требований законодательства при проведении строительных работ.
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