В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой

ХАБАРОВСК, 14 июн - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело после смерти пятилетнего ребенка, которого нашли утонувшим в котловане в селе Оглонги в Хабаровском крае, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.
Следствием установлено, что в субботу днем в Оглонги пятилетний мальчик с разрешения родственников пошел гулять и не вернулся домой. Его тело с признаками утопления обнаружено на следующий день в котловане на территории села. Признаков насильственной смерти предварительно не установлено.
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"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Причинение смерти по неосторожности", - говорится в сообщении.
Отмечается, что следствие выясняет все обстоятельства смерти ребенка, будет дана оценка действиям родственников, оставившим его без присмотра, а также оценка требований законодательства при проведении строительных работ.