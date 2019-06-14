В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой

Следствием установлено, что в субботу днем в Оглонги пятилетний мальчик с разрешения родственников пошел гулять и не вернулся домой. Его тело с признаками утопления обнаружено на следующий день в котловане на территории села. Признаков насильственной смерти предварительно не установлено.