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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

11:33
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 185 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 372 человек (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 813 человек (женщин – 244, детей – 415)", - говорится в сообщении.
Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись семь граждан Сирии.
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Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной были проведены две гуманитарные акции в Вади-Эль-Аюн (провинция Тартус) и в Алеппо, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдали одну тысячу продовольственных наборов, одеяла, детские принадлежности и канцелярию общим весом 4,35 тонны.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 3,6 гектара территорий. Кроме того, специалисты уничтожили 35 взрывоопасных предметов.
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