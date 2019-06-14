В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Свыше тысячи человек вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1 185 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 372 человек (женщин – 112, детей – 190), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 813 человек (женщин – 244, детей – 415)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания в течение суток вернулись семь граждан Сирии.

Сообщается, что за прошедшие сутки российской стороной были проведены две гуманитарные акции в Вади-Эль-Аюн (провинция Тартус) и в Алеппо, в ходе которых нуждающимся жителям САР выдали одну тысячу продовольственных наборов, одеяла, детские принадлежности и канцелярию общим весом 4,35 тонны.