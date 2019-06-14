Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Начальник столичного главка МЧС Илья Денисов прибыл к месту пожара в центре Москвы, где горит историческое здание, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы главка.
"Илья Денисов на месте, руководит тушением пожара", - сказал собеседник агентства.
По его словам, на месте работают 12 машин и 40 человек личного состава.
Здание на Пречистенке горит на площади 200 квадратных метров, о пострадавших не сообщалось.
Находящееся на реконструкции здание, где произошел пожар, расположено по адресу: Пречистенка, 36, строение 1. Московский главк МЧС РФ находится как раз по соседству – в доме 22/2.