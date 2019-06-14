США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. США не вывели силы самообороны сирийских курдов (YPG) из Манбиджа, несмотря на договоренность по этому поводу с Анкарой, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"США и коалиция сотрудничают с YPG, поддерживают их. И им сложно теперь вывести их. Год назад мы договорились по Манбиджу, YPG должны были оттуда уйти, почему они не ушли? Наши усилия по этой теме продолжаются", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
В начале июня прошлого года Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года. Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает их пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже.
* Террористическая организация, запрещенная в России