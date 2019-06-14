США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре

В начале июня прошлого года Анкара и Вашингтон одобрили дорожную карту по стабилизации в Манбидже, который был освобожден курдскими формированиями от террористической группировки "Исламское государство"* в июне 2016 года. Согласно документу, курдские силовики должны быть выведены из города, так как Турция считает их пособниками запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана. При этом власти Сирии категорически против присутствия сил США и Турции в Манбидже.