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РИА Новости

Встреча Путина, Си Цзиньпина и Баттулги на саммите ШОС

Вчера, 14:02
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Российский лидер Владимир Путин проводит трехстороннюю беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС.
Это уже пятое мероприятие в таком формате.
Три страны связывают как экономические проекты (коридор Россия — Монголия — Китай, соглашение о международных автомобильных перевозках, Объединенный торгово-экономический форум), так и военные — масштабные учения "Восток-2018".
Позднее у российского лидера также запланирована встреча с лидером Ирана Хасаном Роухани.
Накануне Путин пообщался с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.
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Халтмаагийн БаттулгаСооронбай ЖээнбековНарендра МодиИндияИранКиргизияХасан РоуханиСи ЦзиньпинШОСВладимир ПутинКитайРоссияМонголияВ мире
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