Встреча Путина, Си Цзиньпина и Баттулги на саммите ШОС

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Российский лидер Владимир Путин проводит трехстороннюю беседу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой на полях саммита ШОС.

Это уже пятое мероприятие в таком формате.

Три страны связывают как экономические проекты (коридор Россия — Монголия — Китай, соглашение о международных автомобильных перевозках, Объединенный торгово-экономический форум), так и военные — масштабные учения "Восток-2018".

Позднее у российского лидера также запланирована встреча с лидером Ирана Хасаном Роухани.