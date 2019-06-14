Стивен Кинг похвалил сиквел "Сияния"

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Американский писатель Стивен Кинг похвалил сиквел, основанный на его культовом романе "Сияние".

"Этот фильм поразит вас. Если вам понравится "Оно 2", то не упустите шанс посмотреть "Доктор Сон", - написал Стивен Кинг в Твиттере в ответ на публикацию Майка Флэнагана, который поделился новостью о выходе трейлера к фильму "Доктор Сон".

This movie is going to blow your mind. If you have any left after IT CHAPTER 2, that is. https://t.co/cUPCfwZS08 — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2019 г.

В четверг киностудия Warner Bros. Разместила первый трейлер фильма по роману Стивена Кинга "Доктор Сон". Картина станет продолжением легендарного "Сияния" 1980 года.

Режиссер фильмов ужасов Майк Флэнаган решил снять сиквел по роману Стивена Кинга. Действие в нем происходит спустя несколько десятилетий после того, как Джек Торранс (Джек Николсон) сошел с ума в отеле "Оверлук". В фильме "Доктор Сон" показан взрослый сын Джека Торренса Дэнни (Юэн Макгрегор). Он алкоголик, который пытается подавить свой дар "сияния".

В трейлере есть множество отсылок к культовому фильму Стэнли Кубрика, начиная от узоров на коврах и заканчивая разрубленной дверью. Режиссер настолько тщательно реконструировал пространства отеля "Оверлук", что можно подумать, это кадры из фильма 1980 года.