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РИА Новости

В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки

11:21
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ПЕТРОЗАВОДСК, 14 июн – РИА Новости. Спасатели вторые сутки ищут троих рыбаков с перевернувшейся на озере Водлозеро в Карелии лодки, сообщили РИА Новости в пятницу в ГУМЧС РФ по республике.
Лодка с четырьмя рыбаками на борту перевернулась в ночь на 12 июня. Один мужчина смог добраться до берега, местонахождение остальных неизвестно. По данному факту проводится доследственная проверка СК РФ.
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"Поиски продолжаются вторые сутки, с 12 июня. Задействованы 18 человек и семь единиц техники. Кроме того, сегодня к операции присоединятся четыре родственника пропавших", - сказал собеседник агентства.
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