Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным

АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция не намерена отказываться от контракта с РФ по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 и готова заплатить за это любую цену, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.

Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.

"Вне зависимости от того, с какими последствиями может столкнуться Анкара, вопрос закупок этих оборонных систем (С-400) не обсуждается. Мы готовы заплатить любую цену", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu

По его словам, утверждения об угрозе, которую якобы представляют ЗРК С-400 вооружениям НАТО, не выдерживают никакой критики.