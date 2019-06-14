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РИА Новости

Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным

11:17
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© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные системы С-400
Зенитные ракетные системы С-400
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Зенитные ракетные системы С-400. Архивное фото
АНКАРА, 14 июн - РИА Новости. Турция не намерена отказываться от контракта с РФ по зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400 и готова заплатить за это любую цену, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее в Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400, а первая партия должна поступить в июле. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
Комплекс ПВО С-400 Триумф
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Турция пообещала ответные меры в случае введения США санкций из-за С-400
Как ранее сообщил журнал Foreign Policy со ссылкой на письмо от 6 июня, и.о. главы Пентагона Патрик Шанахан сообщил министру обороны Турции Хулуси Акару, что обучающиеся в США полетам на F-35 турецкие пилоты должны покинуть страну до 31 июля, новых пилотов для обучения принимать не будут.
"Вне зависимости от того, с какими последствиями может столкнуться Анкара, вопрос закупок этих оборонных систем (С-400) не обсуждается. Мы готовы заплатить любую цену", - сказал Чавушоглу в интервью агентству Anadolu.
Триумф без боя. С-400 защитили Турцию от F-35
2 апреля, 17:25
"Триумф" без боя. С-400 "защитили" Турцию от F-35США так часто грозили Анкаре проблемами с поставками F-35, что когда 1-го апреля объявили это официально, через какое-то время продублировали. А вдруг опять не поверят. Но и второй раз получилось смешно.
По его словам, утверждения об угрозе, которую якобы представляют ЗРК С-400 вооружениям НАТО, не выдерживают никакой критики.
"США увидели нашу решимость. Административными мерами пытаются воздействовать: мы не будем пилотов на F-35 учить, мы вас куда-то не пригласим… Но С-400 мы купили. Если у вас есть беспокойство, то давайте разберемся, имеют ли оно основания, создадим рабочую группу. Что говорят люди, далекие от технических знаний? Что С-400 будет мешать F-35. Если бы так было, то как они в Сирии летают? У США такое беспокойство, как будто мы ядерное оружие покупаем", - добавил турецкий министр.
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
5 июня, 09:47
Зенитная ракетная система С-400 "Триумф"
1810001
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С-400 «Триумф»ТурцияРоссияВ мире
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