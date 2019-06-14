Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:17Z
https://ria.ru/20190614/1555563821.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Бурятии загорелся строительный рынок

11:17
102
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
"На проспекте Автомобилистов горит строительный рынок на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. На рынке расположены магазин строительных материалов, станция техобслуживания и два административных здания", - сказал собеседник агентства.
По его словам, к тушению пожара сейчас привлечены 23 человека и 18 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет. В готовность к тушению пожара приведен вертолет Ми-8 с водосливным устройством.
Пожар в Измайловском кремле. 13 июня 2019
Вчера, 23:35
В Измайловском кремле назвали причину возникновения пожара
000000
Обсудить 0
БурятияПроисшествия
Рекомендуем
В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
РИА
Новости
Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Лента
новостей
Во Вьетнаме разбился военный самолет
ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Экипаж вневедомственной охраны ОВО по Борзинскому району, состоящий из прапорщика Евгения Веселкова и сержанта Алексея Абдулина
В Забайкалье сотрудники Росгвардии спасли четырех человек из горящего дома
Суд арестовал участника убийства мужчины в кафе в Оренбургской области
В Карелии человек погиб в ДТП
Телеведущая Елена Малышева
В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин
Володин поддержал идею изымать у госслужащих незаконные доходы
В Екатеринбурге эвакуировали ТЦ из-за возгорания
На Окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО
На окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО
В Нижегородской области подросток погиб, делая селфи на опоре ЛЭП
Зенитные ракетные системы С-400
Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
11:15ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Лента новостейМолния