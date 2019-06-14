В Бурятии загорелся строительный рынок

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Строительный рынок загорелся на площади 1,5 тысячи квадратных метров в Улан-Удэ, к борьбе с огнем привлечен пожарный поезд, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

"На проспекте Автомобилистов горит строительный рынок на общей площади 1,5 тысячи квадратных метров. На рынке расположены магазин строительных материалов, станция техобслуживания и два административных здания", - сказал собеседник агентства.

По его словам, к тушению пожара сейчас привлечены 23 человека и 18 единиц техники.