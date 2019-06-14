Фильм о спасенном российскими врачами мальчике из КНР снимут в Прибайкалье

"Кровнаядружба" - реальная история китайского мальчика, которому в 1958 году иркутские врачи оказали экстренную медицинскую помощь и спасли от сильных ожогов. Съемки фильма о подвиге сибирских медиков Хэйлунцзянское телевидение начнёт на днях. Вместе со съемочной группой в Иркутск из Китая со своей семьей приезжает герой фильма — Мэн Сяньго, которому сейчас 65 лет. С российской стороны проект ведет команда Евразийской Академии Телевидения и Радио. Фильм покажут и в России, и в Китае.