Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T11:14Z
https://ria.ru/20190614/1555563714.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Фильм о спасенном российскими врачами мальчике из КНР снимут в Прибайкалье

11:14
2
МОСКВА, 14 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Документальный фильм оспасенном российскими врачами мальчике из Китая снимутв Прибайкалье.
"Кровнаядружба" - реальная история китайского мальчика, которому в 1958 году иркутские врачи оказали экстренную медицинскую помощь и спасли от сильных ожогов. Съемки фильма о подвиге сибирских медиков Хэйлунцзянское телевидение начнёт на днях. Вместе со съемочной группой в Иркутск из Китая со своей семьей приезжает герой фильма — Мэн Сяньго, которому сейчас 65 лет. С российской стороны проект ведет команда Евразийской Академии Телевидения и Радио. Фильм покажут и в России, и в Китае.
000000
Обсудить 0
Россия-Китай: ГлавноеКитайРоссия
Рекомендуем
ЕК призвала Китай подключиться к многосторонним переговорам о реформе ВТО
РИА
Новости
Телеведущая Елена Малышева
Малышева назвала больных детей "кретинами" и "идиотами"
Ксения Собчак
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"
Лента
новостей
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Человек, сфотографированный в Сочи после ДТП и похожий на главу кущевской банды Сергея Цапка
Кубанская прокуратура установила личность "воскресшего" Цапка
Вывеска НАК Нафтогаз Украины на административном здании в Киеве
В "Нафтогазе" ответили на предложение "Газпрома" о мировом соглашении
Монумент Независимости Украины в Киеве
Совет США по географическим названиям переименовал Киев
Участок трассы М-4 Дон
Скоростной лимит на дорогах могут увеличить до 130 километров в час
Эдит Гонсалес на вечеринке Telemundo NATPE в Майами-Бич
Умерла актриса из сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза"
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Бари Алибасов
Семью Алибасова обманули на 800 тысяч рублей, вернув не того кота
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
11:15ВСУ обстреляли окраины Донецка, заявили в ДНР
Лента новостейМолния