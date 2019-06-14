Москалькова хочет посетить Вышинского в киевском СИЗО

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на недавней встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой попросила посетить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.

Отмечается, что уполномоченный по правам человека в РФ вместе с МИД принимает самое активное участие в работе по освобождению Вышинского.

"Видно, что для президента Украины В. А. Зеленского права человека, понятия "милосердие" и "гуманизм" стали приобретать свое истинное звучание", — сказала Москалькова.

Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.