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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Москалькова хочет посетить Вышинского в киевском СИЗО

11:02
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова на недавней встрече с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой попросила посетить руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского в Лукьяновском СИЗО Киева, сообщает пресс-служба российского омбудсмена.
Отмечается, что уполномоченный по правам человека в РФ вместе с МИД принимает самое активное участие в работе по освобождению Вышинского.
"Видно, что для президента Украины В. А. Зеленского права человека, понятия "милосердие" и "гуманизм" стали приобретать свое истинное звучание", — сказала Москалькова.
Кирилл Вышинский был задержан сотрудниками Службы безопасности Украины в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. Архивное фото
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В МИД надеются, что Кирилл Вышинский скоро выйдет на свободу
Херсонский городской суд 17 мая 2018 года арестовал Вышинского, с того времени суд регулярно продлевает меру пресечения журналисту. А апелляционный суд подтверждает решения об арестах. Сейчас арест журналиста продлен до 22 июля 2019 года. Ранее защита просила суд изменить меру пресечения Вышинскому с ареста на домашний арест с ношением электронного браслета. Однако суд отказал в этом.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и адвокат Андрей Доманский в Верховном суде Украины. 20 марта 2019
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Арест Кирилла ВышинскогоКирилл ВышинскийТатьяна МоскальковаРоссияУкраина
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