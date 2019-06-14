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РИА Новости
Школа волонтера

На окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО

10:54
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковНа Окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО
На Окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Окружной форум волонтеров Приволжского и Южного федеральных округов пройдет в Ростове-на-Дону с 10 по 13 сентября. Более 300 участников примут в нем участие, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Форум соберет волонтеров разных направлений – участников конкурса "Доброволец России", лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководителей добровольческих объединений, представителей органов исполнительной власти субъектов страны, курирующих волонтерскую деятельность
Для волонтеров подготовлены тренинги, специальная полезная практическая и культурная экскурсионная программа. В рамках практической программы участники окажут помощь государственным учреждениям, благотворительным фондам и некоммерческим организациям, а также посетят региональный волонтерский центр и познакомятся с городскими достопримечательностями.
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Для участия в окружном форуме необходимо зарегистрироваться до 21 августа на сайте АИС "Молодежь России" myrosmol.ru.
Окружной форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Организаторами выступают ФГБУ "Роспатриотцентр", Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.
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Школа волонтераВолонтерство в РоссииРостов-на-Дону
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