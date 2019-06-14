На окружном форуме в Ростове-на-Дону встретятся волонтеры ПФО и ЮФО

МОСКВА, 14 июн – РИА Новости. Окружной форум волонтеров Приволжского и Южного федеральных округов пройдет в Ростове-на-Дону с 10 по 13 сентября. Более 300 участников примут в нем участие, сообщает пресс-служба Роспатриотцентра.
Форум соберет волонтеров разных направлений – участников конкурса "Доброволец России", лидеров социально ориентированных некоммерческих организаций и проектов, руководителей добровольческих объединений, представителей органов исполнительной власти субъектов страны, курирующих волонтерскую деятельность
Для волонтеров подготовлены тренинги, специальная полезная практическая и культурная экскурсионная программа. В рамках практической программы участники окажут помощь государственным учреждениям, благотворительным фондам и некоммерческим организациям, а также посетят региональный волонтерский центр и познакомятся с городскими достопримечательностями.
В завершение состоится полуфинал всероссийского конкурса "Доброволец России-2019" с защитой проектов.
Для участия в окружном форуме необходимо зарегистрироваться до 21 августа на сайте АИС "Молодежь России" myrosmol.ru.
Окружной форум проводится в рамках реализации федерального проекта "Социальная активность" национального проекта "Образование". Организаторами выступают ФГБУ "Роспатриотцентр", Федеральное агентство по делам молодежи, органы исполнительной власти субъектов проведения.