Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T10:47Z
https://ria.ru/20190614/1555562310.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155494/06/1554940647_0:313:3078:2044_1036x0_80_0_0_df813256d7e94f1c0ff43c270d1eb310.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге

10:47
2350
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/свящ. Игорь ПалкинПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси/свящ. Игорь Палкин
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси на заседании Высшего церковного совета обозначил две причины недавнего противостояния в сквере у екатеринбургского Театра драмы, где должен был быть возведен храм святой Екатерины; по его словам, ими стали плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.
"Мы знаем, что сейчас в нашем обществе происходит. Например, организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне удалось ознакомиться с тем, какой информацией люди обменивались в социальных сетях, — это была хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Но почему же она так легко поддалась тем, кто призывал отказаться от выбранного участка? Идея построить храм в этом месте была совершенно логична; справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди. То есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города — и что в результате? А в результате мы получили то, что получили", - сказал предстоятель Церкви.
Руководитель пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, священник Александр Волков во время пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве
28 мая, 14:34
В РПЦ призвали "выдохнуть" участников дискуссии по храму в Екатеринбурге
Он подчеркнул, что идею необходимо было "представить визуально" - "не просто ставить заборчик", а разместить на нем виды того, что будет построено. "Может быть, это не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство, но из всего этого нужно вынести определенные уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим. Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической. А факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден", - продолжил патриарх Кирилл.
Он напомнил, что российские города понесли "колоссальный ущерб" от повсеместного разрушения храмов в советскую эпоху и страна "практически изменила свое лицо". Русская церковь, по мнению ее предстоятеля, имеет право их строить и восстанавливать, но делать это следует таким образом, чтобы строительство объединяло людей.
Участники протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
15 мая, 12:47
В Кремле прокомментировали ситуацию с протестами в Екатеринбурге
"Думаю, пример Москвы должен быть важным для всей страны. В обезбоженных, лишенных всяких религиозных символов огромных новостройках Москвы сотни тысяч жителей не имели ни одного храма. Сейчас мы наблюдаем, как появляются новые храмы, нередко замечательной архитектуры, — как же они влияют на эстетику условий проживания! ... разве мы делаем что-то невероятное? Если в Москве уничтожили "сорок сороков", то почему же не восстановить хотя бы их часть? Так и по всей стране — все уничтожалось под корень. Разве мало было взорванных храмов, монастырей, тех, кто был расстрелян на этих руинах?", - сказал первоиерарх на заседании ВЦС.
Поэтому, по его мнению, общая задача заключается в том, чтобы идти вперед, "объединяя людей, укрепляя веру в духовные начала жизни и одновременно развивая добрые отношения и конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с Церковью согласен".

Работа с подростками

Патриарх подчеркнул, что абсолютным приоритетом для Церкви должна стать забота о подростках, которых было достаточно много во время противостояния в сквере у театра. "Люди в этом возрасте ... очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы, когда ребенок входит в переходный возраст, патерналистическое отношение может вызывать раздражение", - напоминает он. И священник должен "остро почувствовать" перемену, сменить язык и манеру общения, стать другом для повзрослевших детей.
Сотрудники полиции и ЧОП во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
16 мая, 13:21
В Росгвардии прокомментировали слухи вокруг акций протеста в Екатеринбурге
"Может быть, это тяжело человеку в рясе, особенно достигшему определенного положения, привыкшему к тому, что он главный начальник на приходе, что его все окружают любовью, уважением ... это определенный вызов, но если мы хотим, чтобы дети и в переходном возрасте оставались в наших приходах, то священники должны становиться их первыми друзьями", - заключил патриарх Кирилл.
В середине мая в центре Екатеринбурга прошли акции протеста против возведения храма святой Екатерины на месте сквера. В ходе акций были задержаны в общей сложности около 100 человек. Власти Екатеринбурга заявили, что будет проведен опрос жителей на предмет их отношения к строительству храма в сквере, поскольку необходимо учесть мнение горожан. До этого такое предложение высказал президент РФ.
33110721
Обсудить 4
Религия и мировоззрениеСитуация вокруг строительства храма в ЕкатеринбургеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)
Рекомендуем
Блокпост украинских военных в Донецкой области
Пьяный военный ВСУ расстрелял своих сослуживцев в Донбассе, заявили в ЛНР
РИА
Новости
Продюсер группы На-На Бари Алибасов
Сын Алибасова заявил о планах вывезти отца из России
Водитель автомобиля Яндекс.Такси в Москве
Такси может стать роскошью из-за нового закона Госдумы
В Совфеде прокомментировали слова Болтона о Донбассе
Лента
новостей
Российские флаги
В США испугались отношения жителей Центральной Европы к России
Кадр из мини-сериала Чернобыль
После сериала "Чернобыль" обнаружен новый вид беспощадных мутантов
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
Психиатры вступились за Малышеву, назвавшую детей "кретинами" и "идиотами"
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
В Конгресс внесли законопроект о санкциях против "Северного потока — 2"
Националисты повалили бюст маршала Жукова в Харькове
Активисты в Харькове сообщили об обысках по делу о сносе бюста Жукова
Ксения Собчак
Собчак назвала слова Малышевой о детях-кретинах "жестью"
Президент РФ Владимир Путин во время заседания Совета глав государств - членов ШОС в Бишкеке. 14 июня 2019
Путин предупредил о последствиях выхода Вашингтона из сделки по Ирану
Пожар на одном из атакованных в Оманском заливе танкеров. 13 июня 2019
США показали "доказательства" атаки Ирана на танкеры в Оманском заливе
Британская актриса Гвендолин Кристи на премьере фильма Звездные войны: Пробуждение силы в Лондоне
Гвендолин Кристи из "Игры престолов" получила главную роль в театре
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
Северо-Крымский канал
Водная блокада Крыма ударила по самой Украине, заявил экс-депутат Рады
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:48Почти 60% украинцев считают указ о роспуске Рады законным, показал опрос
11:47Евросоюз заявил об успешном "сдерживании" России
11:43В Госдуме осудили слова Малышевой о детях-кретинах
11:42В Хабаровском крае пятилетний ребенок утонул в котловане с водой
11:41Страны ЕС не будут обсуждать новые санкции против России, сообщил источник
11:39В Госдуме прокомментировали отправку американского эсминца в Оманский залив
11:38Солнечная активность не помешает полетам на Луну и Марс, заявили в НАСА
11:35В Москве перекрыли часть Пречистенки из-за пожара
11:33В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев
11:30Начальник главка МЧС руководит тушением пожара в центре Москвы
11:30Эксперты поддержали идею повысить скоростной лимит на дорогах до 130 км/ч
11:29США не выполнили обязательства по Манбиджу, заявили в Анкаре
11:26Эксперт оценил "доказательства" США по атаке на танкеры в Оманском заливе
11:25СК проверит данные об угрозах главе красноярской Счетной палаты
11:23На реконструкцию Нотр-Дама внесли лишь 9% обещанных пожертвований
11:22В Воронеже два человека пострадали в ДТП с микроавтобусом и легковушками
11:21В Карелии ищут рыбаков из перевернувшейся на озере лодки
11:18Саакашвили встал на учет в киевском военкомате
11:17Глава МИД Турции назвал отказ от контракта с Россией по С-400 невозможным
11:17В Бурятии загорелся строительный рынок
Лента новостейМолния