Патриарх Кирилл назвал причины конфликта вокруг храма в Екатеринбурге

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости, Алексей Михеев. Патриарх Московский и всея Руси на заседании Высшего церковного совета обозначил две причины недавнего противостояния в сквере у екатеринбургского Театра драмы, где должен был быть возведен храм святой Екатерины; по его словам, ими стали плохое информационное освещение строительства и сложности церковной работы с подростками.

"Мы знаем, что сейчас в нашем обществе происходит. Например, организовали группу молодежи, которая не имела никакого отношения к возведению храма в Екатеринбурге. Мне удалось ознакомиться с тем, какой информацией люди обменивались в социальных сетях, — это была хорошо организованная акция, в которой принимала участие молодежь. Но почему же она так легко поддалась тем, кто призывал отказаться от выбранного участка? Идея построить храм в этом месте была совершенно логична; справа и слева от храма предполагалось разбить парк, а также сделать красивую набережную, по которой могли бы гулять люди. То есть предполагалось превратить это место в самое замечательное место города — и что в результате? А в результате мы получили то, что получили", - сказал предстоятель Церкви.

Он подчеркнул, что идею необходимо было "представить визуально" - "не просто ставить заборчик", а разместить на нем виды того, что будет построено. "Может быть, это не столько вина, сколько недосмотр тех, кто организовывал это строительство, но из всего этого нужно вынести определенные уроки. Если мы начинаем такое доброе дело, как строительство храма, мы должны убедительно представить свой проект людям, ради которых этот храм и строим. Строительство храмов никак не должно становиться предметом борьбы, в том числе политической. А факт, что в данном конфликте присутствовало политическое измерение, совершенно очевиден", - продолжил патриарх Кирилл.

Он напомнил, что российские города понесли "колоссальный ущерб" от повсеместного разрушения храмов в советскую эпоху и страна "практически изменила свое лицо". Русская церковь, по мнению ее предстоятеля, имеет право их строить и восстанавливать, но делать это следует таким образом, чтобы строительство объединяло людей.

"Думаю, пример Москвы должен быть важным для всей страны. В обезбоженных, лишенных всяких религиозных символов огромных новостройках Москвы сотни тысяч жителей не имели ни одного храма. Сейчас мы наблюдаем, как появляются новые храмы, нередко замечательной архитектуры, — как же они влияют на эстетику условий проживания! ... разве мы делаем что-то невероятное? Если в Москве уничтожили "сорок сороков", то почему же не восстановить хотя бы их часть? Так и по всей стране — все уничтожалось под корень. Разве мало было взорванных храмов, монастырей, тех, кто был расстрелян на этих руинах?", - сказал первоиерарх на заседании ВЦС.

Поэтому, по его мнению, общая задача заключается в том, чтобы идти вперед, "объединяя людей, укрепляя веру в духовные начала жизни и одновременно развивая добрые отношения и конструктивный диалог с теми, кто не всегда и не вполне с Церковью согласен".

Работа с подростками

Патриарх подчеркнул, что абсолютным приоритетом для Церкви должна стать забота о подростках, которых было достаточно много во время противостояния в сквере у театра. "Люди в этом возрасте ... очень восприимчивы, легко внушаемы, легко организуемы, когда ребенок входит в переходный возраст, патерналистическое отношение может вызывать раздражение", - напоминает он. И священник должен "остро почувствовать" перемену, сменить язык и манеру общения, стать другом для повзрослевших детей.

"Может быть, это тяжело человеку в рясе, особенно достигшему определенного положения, привыкшему к тому, что он главный начальник на приходе, что его все окружают любовью, уважением ... это определенный вызов, но если мы хотим, чтобы дети и в переходном возрасте оставались в наших приходах, то священники должны становиться их первыми друзьями", - заключил патриарх Кирилл.