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РИА Новости

В Екатеринбурге расследуют отравление двух сотрудниц предприятия

10:40
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Две сотрудницы предприятия в Екатеринбурге могли отравиться веществом, применяемым в производственном цикле, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.
"Утром 14 июня 2019 года в следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья двух сотрудниц производственного цеха одного из предприятий, расположенного по улице Гагарина в Екатеринбурге. По данному факту территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.
10 июня, 10:30
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Предварительно установлено, что ухудшение состояния здоровья сотрудниц произошло из-за возможного отравления веществом, применяемом в производственном цикле. Точные обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются в ходе проверки, уточняет следствие.
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Следственный комитет РФЕкатеринбургПроисшествия
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