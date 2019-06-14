В Екатеринбурге расследуют отравление двух сотрудниц предприятия

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июн — РИА Новости. Две сотрудницы предприятия в Екатеринбурге могли отравиться веществом, применяемым в производственном цикле, сообщает в пятницу СУСК по Свердловской области.

"Утром 14 июня 2019 года в следственный отдел по Кировскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области поступило сообщение об ухудшении состояния здоровья двух сотрудниц производственного цеха одного из предприятий, расположенного по улице Гагарина в Екатеринбурге. По данному факту территориальным следственным отделом СК России организовано проведение доследственной проверки", - говорится в сообщении.