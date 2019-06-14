В Минобороны отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 12 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 10, сообщается в информационном бюллетене на сайте Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 12 случаев стрельбы в провинциях: Латакия – 10, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 10 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Идлиб – два, Хама – шесть", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел две гуманитарные акции. В населенных пунктах Вади-Эль-Аюн провинции Тартус и в Алеппо провинции Алеппо выдано по 500 продовольственных наборов общим весом 2175 килограммов.