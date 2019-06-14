В МЧС объяснили, зачем священники освящают места для купания в Мордовии

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июн — РИА Новости. Православные священники в Мордовии освящают водоемы ради спасения людей, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.
Освящение водоемов проводится в Мордовии с 2017 года.
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"В разгар купального сезона православные священники проводят обряды освящения мест массового купания. Православный священник читает молебен на берегу, обходит водоём с кадилом, окропляет святой водой пляж и спасательный пост. Большинство крупнейших водоемов Саранска уже освящены", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "сотрудники МЧС готовы взаимодействовать с другими государственными структурами, общественными и религиозными организациями в самых различных формах ради сохранения жизни людей".