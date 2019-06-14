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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Презентация экспортного потенциала Свердловской области пройдет в Харбине

10:28
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкХарбин
Харбин
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 14 июн - Проект "Россия-Китай: главное". Презентация экспортного потенциала Свердловской области в сфере медицины, образования и туризма пройдет с 14 по 17 июня на Шестой российско-китайской выставке в Харбине.
Тудамуже прибыла делегация Свердловской области во главе с замгубернатора Алексеем Орловым. Участвуют два десятка компаний и организаций Среднего Урала: представители пищевой промышленности, разработчики программного обеспечения, руководители крупных вузов и медучреждений, представители туристской отрасли.
Уральцы планируют принять участие в презентациях, пленарных и секционных заседаниях, круглых столах, посетить производственные площадки, а также провести официальные переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян, с которой у Свердловской области заключено соглашение о сотрудничестве.
В мае свердловская делегация приняла участие в IV Международной выставке Шёлкового пути.
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Россия-Китай: ГлавноеСвердловская областьКитай
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