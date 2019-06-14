Презентация экспортного потенциала Свердловской области пройдет в Харбине

. Презентация экспортного потенциала Свердловской области в сфере медицины, образования и туризма пройдет с 14 по 17 июня на Шестой российско-китайской выставке в Харбине.

Тудамуже прибыла делегация Свердловской области во главе с замгубернатора Алексеем Орловым. Участвуют два десятка компаний и организаций Среднего Урала: представители пищевой промышленности, разработчики программного обеспечения, руководители крупных вузов и медучреждений, представители туристской отрасли.

Уральцы планируют принять участие в презентациях, пленарных и секционных заседаниях, круглых столах, посетить производственные площадки, а также провести официальные переговоры с правительством провинции Хэйлунцзян, с которой у Свердловской области заключено соглашение о сотрудничестве.