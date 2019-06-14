В Калуге задержали подозреваемого в нападении на ведущую местного ТВ

БРЯНСК, 14 июн - РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в нападении на телеведущую ГТРК "Калуга", сообщает УМВД по региону.

Ранее сообщалось, что полиция проверяет факт нападения, произошедшего в центре Калуги. По данным телеканала, неизвестный какое-то время шел за телеведущей, а затем на пешеходном переходе напал на нее, ударяя по лицу и оскорбляя, после чего скрылся. Отмечалось также, что никто из прохожих не пришел на помощь девушке.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Калуге по подозрению в совершении нападения на журналистку задержали местного жителя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в поле зрения полицейских, патрулировавших улицы Кирова, попал молодой человек, схожий по приметам с фигурантом в ориентировке.

Мужчина был задержан и доставлен в опорный пункт полиции, где рассказал участковому о том, что он действительно стал участником конфликта с девушкой на пересечении улиц Чижевского и Московской в Калуге.