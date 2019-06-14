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РИА Новости

Пресс-конференция о первом Фестивале итальянского доккино

09:45
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17 июня в 12:30 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция, посвященная презентации первого Фестиваля итальянского документального кино Italian DOC Festival.
Участники:
- первый секретарь Посольства Италии в Москве Теодора ДАНИЗИ;
- директор Архива истории, художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- директор Управления кадров и юридического отдела Istituto Luce-Cinecitta Фабиола СОЛЬВИ;
- директор Итальянского института культуры в Москве Ольга СТРАДА;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- режиссеры Луиджи БАРЛЕТТА, Агостино ФЕРРЕНТЕ, Энрико КАРИЯ.

18–20 июня в Москве пройдет 1-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии. В ходе мероприятия будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарного сотрудничества и налаживания культурного диалога между странами.

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Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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