Пресс-конференция о первом Фестивале итальянского доккино

Участники:
- первый секретарь Посольства Италии в Москве Теодора ДАНИЗИ;
- директор Архива истории, художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- директор Управления кадров и юридического отдела Istituto Luce-Cinecitta Фабиола СОЛЬВИ;
- директор Итальянского института культуры в Москве Ольга СТРАДА;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- режиссеры Луиджи БАРЛЕТТА, Агостино ФЕРРЕНТЕ, Энрико КАРИЯ.
18–20 июня в Москве пройдет 1-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии. В ходе мероприятия будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарного сотрудничества и налаживания культурного диалога между странами.
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- первый секретарь Посольства Италии в Москве Теодора ДАНИЗИ;
- директор Архива истории, художественного и документального кино при Istituto Luce-Cinecitta Энрико БУФАЛИНИ;
- директор Управления кадров и юридического отдела Istituto Luce-Cinecitta Фабиола СОЛЬВИ;
- директор Итальянского института культуры в Москве Ольга СТРАДА;
- исполнительный директор Italian DOC Festival Рино ШАРРЕТА;
- режиссеры Луиджи БАРЛЕТТА, Агостино ФЕРРЕНТЕ, Энрико КАРИЯ.
18–20 июня в Москве пройдет 1-й Фестиваль итальянского документального кино Italian DOC Festival, организованный Istituto Luce-Cinecitta - государственной компанией, тесно сотрудничающей с Министерством культурного достояния, деятельности в сфере культуры и туризма Италии. В ходе мероприятия будет рассказано о программе фестиваля, его участниках, важности подобных мероприятий для развития гуманитарного сотрудничества и налаживания культурного диалога между странами.
Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Президентский зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/